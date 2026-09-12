Агент на ФБР застреля мъж, свързан с атентата в Бостън
Бостън. Агент на ФБР е застрелял смъртоносно мъж, за когото се предполага, че може да е свързан с атентата по време на маратона в Бостън на 15 април....
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Бостън. Агент на ФБР е застрелял смъртоносно мъж, за когото се предполага, че може да е свързан с атентата по време на маратона в Бостън на 15 април....
Атентатът в Бостън, който шокира света, според мен е терористичен акт с външен произход. В момента може да се говори само за почерк на атентата. Несер...
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама за първи път определи експлозиите в Бостън като „акт на терор". Той заяви, че атентатите по време на маратон...
Мистерия около самоличността на атентаторите, властите потвърдиха за две взривни устройства
Две експлозии разтърсиха Бостън на финала на маратона в града. Трима души загинаха, а ранените са над 140. Стандарт Нюз ви припомня големите терорист...
София. Чрез атентати като този в Бостън определени сили целят възстановяването на страховитата Ал Кайда. Така коментира новината за експлозии в Бостъ...