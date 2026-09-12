Всичко за Атентат В Бостън

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Атентатите в САЩ

Атентатите в САЩ

Две експлозии разтърсиха Бостън на финала на маратона в града. Трима души загинаха, а ранените са над 140. Стандарт Нюз ви припомня големите терорист...

16 април | 10:01
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