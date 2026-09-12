Помните ли Камбитов? Запали чергата на Благоевград за кметския вот
Жега в града, куп кандидати
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Жега в града, куп кандидати
Бившият градоначалник на Благоевград събра погледите на всички
Бившите кметове на Благоевград и на Видин – Атанас Камбитов и Огнян Ценков, ще са заместниците на Цветанов
Той даде гласа си във Второ ОУ "Димитър Талев"
Защото ние сме на правилния път и във вярната посока - за бъдещето на модерен, уреден Благоевград
Конфедерацията подписа споразумение с кмета на Благоевград за бъдещо сътрудничество
Кметът на Благоевград поздрави учители, ученици и родители с началото на новата учебна година
Кметът на града Атанас Камбитов посрещна ръководители на дипломатически мисии и представителства на международни организации
Те са част от проекта "Благоустрояване на градската среда"
Дейностите се налагат заради изключително амортизираната настилка на съоръжението
За поредна година кметът на Благоевград дава курбан за жителите и гостите на града в мемориалния комплекс "Памет и Вяра"
Уникалното арт пространство се намира в сградата на бившия Младежки дом
За 13-та поредна година малчуганите от града участваха във фестивала "Дни на детското творчество"
Д-р Атанас Камбитов: На 24 май отдаваме почит на онези, които ни завещаха светлината на словото
Тази година носител на годишната музикална награда за дебют на БГ Радио е поп групата „4Magic”
За шеста поредна година кметът на Благоевград Атанас Камбитов връчва приза „Училище на годината“
Абитуриентката Петя Пороминска от НХГ посрещна рождения си ден на приема
Жилищата са напълно обзаведени с мебели, електродомакински уреди, плазмени телевизори, модерни бани
Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов посреща зрелостниците от випуск 2019
Имаме намерение до септември месец детската градина да бъде готова, каза кметът Камбитов, който даде старт на ремонта