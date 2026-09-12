Ученици се потят! Директор даде важни указания за матурата по БЕЛ
Зрелостниците трябва да си носят личната карта и служебната бележка за допускане на изпит
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Зрелостниците трябва да си носят личната карта и служебната бележка за допускане на изпит
Ново изследване на КНСБ
Наблягаме на изграждането на качества, които ще направят учениците добри граждани и щастливи хора
Откриваме нова паралелка за компютърна анимация. Освен домати, ще гледаме и кокошки в училище
Това е вариант срещу коронавируса, смята Асен Александров
Едва намерихме учител по математика, търсихме дори в социалните мрежи, казва Ален Александров, директор на 51-о СУ "Елисавета Багряна"
Дори най-големите сухари сред учителите отделят време за възпитание на децата, казва Асен Александров, директор на 51-во училище в София
Иновативните директори сами ще си правят програмите и ще получават повече пари, казва Асен Александров Асен Александров е директор на 51 СОУ и отскор...
Асен Александров консултираше и Сергей Игнатов Асен Александров е директорът на онова училище, в което рисуването на графити не е под забрана. Нещо п...