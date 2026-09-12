Украинският парламент не успя да избере ново правителство
Украинският парламент приключи късно вчера работа, без да гласува оставката на правителството на Арсений Яценюк или да посочи негов заместник, предаде...
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Украинският парламент приключи късно вчера работа, без да гласува оставката на правителството на Арсений Яценюк или да посочи негов заместник, предаде...
Украинският премиер Арсений Яценюк се оттегля от своя пост. Това стана ясно от негово официално изявление по телевизията, в което уточнява, че ще депо...
Правителството на украинския премиер Арсений Яценюк оцеля след вот на недоверие в парламента, но загуби един от коалиционните си партньори - партията...
Масов бой се разрази днес в украинския парламент. Депутати се сбиха по време на речта на премиера Арсений Яценюк. Повод за сблъсъците между представи...
Украинският премиер Арсений Яценюк уверил американския президент Барак Обама, че прозападната коалиция в Украйна няма да се разцепи, защото това би за...
Германия ще даде нисколихвен кредит на Украйна. Това пише в съвместна декларация правителствата на Украйна и Германия. От нея става ясно, че той ще е...
Новият украински парламент избра Арсений Яценюк за нов мандат като премиер, предаде Ройтерс. Президентът Петро Порошенко и новата коалиция в народното...
Украинският премиер Арсений Яценюк ще остане на поста, но новото правителство ще бъде с изцяло сменен състав, заяви президентът Петро Порошенко в обръ...
Украйна разчита ЕК да влезе в ролята на гарант, че Русия ще изпълнява своите ангажименти относно цените на газа. Това заяви украинският премиер Арсени...
Киев. "На Украйна не й достигат 5 милиарда кубични метра газ за отоплителния сезон", заяви министър-председателят Арсений Яценюк, предаде УНН. Той поя...
Русия може да спечели битката срещу армията ни, но никога няма да спечели войната срещу обединения украински народ, каза Арсений Яценюк
Киев. Украинският премиер Арсений Яценюк каза в сряда, че Киев знае за планове на Русия за спиране на газовите потоци през тази зима в Европа, предаде...
Премиерът на Украйна Арсений Яценюк обяви, че подава оставка, предаде агенция УНИАН. Той направи това, след като по-рано през деня стана ясно, че се р...
Киев. Украинският премиер Арсений Яценюк обвини силите за сигурност в страната, че са се провалили в предотвратяването на насилието в Одеса, при което...
Киев. "Украйна е на ръба на икономически и финансов банкрут", заяви временно изпълняващият длъжността министър-председател на страната Арсений Яценюк...
Вашингтон. Европейският съюз и Украйна ще подпишат политическия раздел от споразумението за асоцииране на 21 март, съобщи премиерът Арсейний Яценюк. Т...
Вашингтон/Киев. Вицепрезидентът на САЩ Джо Байдън е поздравил новия премиер на Украйна Арсений Яценюк в телефонен разговор тази нощ, съобщи Ройтерс. Т...
Киев. Върховната Рада (Народното събрание) на Украйна назначи Арсений Яценюк за премиер на страната, съобщиха украинските медии. Той бе избран с 371 д...
Арсений Яценюк е сред 50-те най-влиятелни евреи в Украйна