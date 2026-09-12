Бутафория ли е надпартиен президент
Антон Гицов При номинацията на Цецка Цачева за президент премиерът Бойко Борисов постави един резонен въпрос - не е ли лицемерие издигнатата от ГЕРБ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Антон Гицов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Антон Гицов При номинацията на Цецка Цачева за президент премиерът Бойко Борисов постави един резонен въпрос - не е ли лицемерие издигнатата от ГЕРБ...
Афганистанците, които идват у нас, не са бежанци Антон Гицов Наскоро Бойко Борисов с огорчение заяви, че България харчи годишно по 80 млн. лв. за из...
В другите държави бездомните псета ги евтаназират, а у нас ги връщаме на улицата Антон Гицов Наскоро двама души бяха нахапани жестоко от озверял пит...
Депутати догматици искат да ни върнат в миналия век Тези дни депутатите Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров внесоха законопроект предвижда...