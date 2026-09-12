Всичко за Антон Гицов

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За хората и кучетата

За хората и кучетата

В другите държави бездомните псета ги евтаназират, а у нас ги връщаме на улицата Антон Гицов Наскоро двама души бяха нахапани жестоко от озверял пит...

26 май | 5:50
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