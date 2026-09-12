Блинкен избухна: Путин лъже за Украйна
В очите на Путин украинският народ, както и самата Украйна, не съществуват, заяви той
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В очите на Путин украинският народ, както и самата Украйна, не съществуват, заяви той
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Държавният секретар на САЩ заяви, че днешният ден е наистина исторически
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Държавният секретар на САЩ е на необявено предварително посещение в Киев