Блинкен предупреди! Кой тръгна по пътя на Путин

Американският държавен секретар Антъни Блинкън сравни президента на босненската Република Сръбска Милорад Додик с руския президент Владимир Путин, като му каза, че е поел по същия път на автократично управление, по който отдавна върви руският лидер, съобщи регионалната телевизия Ен1, предаде БТА.

„Атаките на Милорад Додик срещу основните права и свободи в Република Сръбска показват, че той е на авторитарния път на президента Путин. Държавният департамент, представляван (в Босна и Херцеговина) от посланик (Майкъл) Мърфи, продължава да се застъпва за демократичното и проспериращо бъдеще, което всички граждани на Босна и Херцеговина заслужават“, написа Блинкън в Туитър профила си.

Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve.