ДНК експертиза доказва: Костин и майката на Никита живеели заедно
Следи от Анна Леонтиева, майка на убития 5-годишен Никита, по самобръсначка на арестувания за убийството му Герман Костин показват, че тя е живяла в д...
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Следи от Анна Леонтиева, майка на убития 5-годишен Никита, по самобръсначка на арестувания за убийството му Герман Костин показват, че тя е живяла в д...
Днес руснакът Герман Костин ще обжалва най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража", която съдът му наложи на 11 май. Молбата му ще бъде...
Софийският градски съд реши да остави в ареста за постоянно Герман Костин, заподозрян в убийствата на 5-годишния Никита и майка му Анна. Заседанието з...
Прокуратурата днес повдигна обвинение на Герман Костин за извършено от него умишлено убийство на 5-годишния Никита. Това каза говорителят на Върховна...
Семеен скандал предшествал изчезването на Леонтиева Разплитането на бруталното убийство на рускинята Анна Леонтиева и нейния син Никита продължава да...
Руснакът Герман Костин, който беше разпитан за смъртта на Анна Леонтиева и сина й Никита, помагал на майката да лекува детето си. Това заяви самият то...
"Вчера аз донесох сим картата на телефона. И телефонът на убитата работеше още не знам колко време след смъртта й! И на него имаше сметка от 160 лева!...
Герман Костин гостува в "Шоуто на Слави" чрез видео връзка по скайп и се опита да разясни каква е ролята му като заподозрян за жестокото убийство на А...
Убитата 35-годишна Анна Леонтиева е заминала от София с кавказец със 120 000 паунда. Тя взела Никита и вещите си и се качила на 7 февруари в "Ауди" А6...