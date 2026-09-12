Петричев посочи най-големия враг на Лудогорец
Разградчани спечелиха за рекорден 13-ти последователен път шампионската титла на България
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Разградчани спечелиха за рекорден 13-ти последователен път шампионската титла на България
Директорът на Лудогорец остана доволен от развитието на срещата
Имаме претенции, обяви Ангел Петричев
За да работиш в Разград, първо трябва да те поканят, уточни Ангел Петричев
Когато забравят темата темата със съдиите и празните седалки, значи Лудогорец яко е заскърцал, обяви той
Кметът на Разград Валентин Василев и президентът на „Лудогорец" Александър Александров най-после подписаха концесионния договор, с който клубът полу...
Изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев е присъствал на живо по време на опита за преврат в Инстанбул в петък вечер. Той се е прибирал о...
"Левски" хвърли сянката на съмнение върху осъществяване на проекта Висша лига. Това стана ясно след срещата, която се проведе днес между представители...
Младата звезда на "Славия" Дуде Ндонгала се озова при юношите на отбора за наказание. Крилото го отнесе за самоотлъчка. Дуде отпрашил преди време без...
Не иска да се разберем човешки, обяви Петричев "Лудогорец" не успя да скъса в срок с Бруно Рибейро, за да може Едуард Ераносян да води отбора спокойн...
Феновете на шампиона с открито писмо до Рибейро Изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев даде своя коментар в ефира на БНТ относно думи...
Старши треньорът на "Лудогорец" Бруно Рибейро заяви, че е сигурен в крайния успех над "Милсами". В първия мач от втория предварителен кръг в Шампионск...
Карък на "Лудогорец" свири на "Бернабеу" Всички в "Лудогорец" ще играят на предела на своите възможности. Това обеща пред "Стандарт" изпълнителният д...
София. Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев заяви след равенството 1:1 с Черноморец Одеса, че българският шампион ще гони първото място...
Разград. Изпълнителният шеф на Лудогорец Ангел Петричев заяви, че целта пред тима в дебютния му сезон в Лига Европа е излизане от групите на турнира....
Фортуна сложи край на войната "Лудогорец" - "Стената"