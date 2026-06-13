Лукарски: България не изнася оръжие за Сирия
Министърът на икономиката Божидар Лукарски заяви в ефира на Дарик, че "България не изнася и не разрешава от нейна територия да бъде изнасяно оръжие за...
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Министърът на икономиката Божидар Лукарски заяви в ефира на Дарик, че "България не изнася и не разрешава от нейна територия да бъде изнасяно оръжие за...
В Сирия и Ирак свикнали да се бият с БГ оръжие още през соца Взривът на полигона в село Анево придоби измерения на международен скандал, след като дн...
В България няма военнослужещи от международната коалиция, нито служители от Програмата за обучение и оборудване. Подизпълнителите на Департамента по...
В МО не знаели за сделката между "Алгънс" и американците Гранатите от Анево трябвало да стигнат до Свободната армия Военното разузнаване ще провери...
Оръжието, тествано на полигона в Анево, е било за доставка на сирийската опозиция, бореща срещу "Ислямска държава". Новината съобщи Reuters. При тест...
Двамата чуждестранни граждани, които бяха тежко ранени при взрива на полигона край село Анево, са транспортирано в чужбина. По-рано двамата бяха приет...
Американецът, който пострада най-тежко при взрив на полигона в Анево, може да бъде транспортиран в военна болница на САЩ в Германия. Това съобщи бТВ и...
Американците искали да се уверят, че 31-годишните боеприпаси още са годни Преговори за голяма сделка за стари гранати са довели до фаталния тест на п...
Жителите на Сливен могат да си хвърлят шапките от радост, че са се разминали със смъртоносна заплаха. През 2011 г. компанията "Алгънс" ЕООД планираше...
Посолството на САЩ със съжаление потвърждава смъртта на подизпълнител на Министерството на отбраната на САЩ и за това, че са пострадали други двама ко...
Остава тежко състоянието на единия от пострадалите на полигона на ВМЗ-Сопот в с. Анево. Той е американски гражданин, приет е в университетската болниц...
Един човек загина, а четирима други пострадаха при изпитание на оръжие на полигона на ВМЗ-Сопот край село Анево. Прокуратурата категорично отхвърля ве...
Собственик на фирмата „АлГънс", която е наела мястото в Анево, е Александър Димитров. Същият притежава и фирма „Алма-Де", чието име беше замесено окол...
Няма данни за умисъл, със сигурност взривът в Анево е инцидент, поясни окръжният прокурор на Пловдив-Румен Попов, цитиран от БГНЕС. "Чуждият граждани...
Иван Бояджиев, експерт по сигурност - Г-н Бояджиев, при пробите на ръчната противотанкова граната - РПГ в с. Анево, загина човек, други са тежко ране...
Инспекцията по труда в Пловдив започва проверка в полигона край Анево. Експертите трябва да кажат дали са спазени условията за безопасност, съобщи шеф...
„Честно казано, не можах да видя какво се случи, тъй като бях с гръб към стрелеца. Най-вероятно, като се е опитал да стреля, граната е гръмнала вътре....
Състоянието на вторият пострадал от взрива в Анево е много тежко, приет е в Университетска болница в Пловдив, поясняват от пресцентъра на лечебното за...
Загиналият мъж, както и трима от ранените при инцидента на военния полигон в Анево по-рано днес, са американски граждани. Това казаха от общината. Ран...