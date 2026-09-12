Зеленски бесен заради удар под кръста
Президентът осъди твърденията, че се опитвали да насочат отговорността от агресора към жертвата
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Президентът осъди твърденията, че се опитвали да насочат отговорността от агресора към жертвата
Разследване на Amnesty International обвини в екзекуции и умишлени убийства про-руските сепаратисти и украинските сили по време на конфликта в Източна...
София. 80 активисти на Amnesty International от над 30 държави се събраха в центъра на София, за да "трансформират" символично външната граница на Евр...
Ню Йорк. "В решимостта си да направи непробиваеми своите граници, Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки излагат живота и правата на бежанци...
Европейските страни не трябва да връщат лица, търсещи убежище, в България, докато страната не подобри своите унизителни условия на приемане и разглежд...
Лондон. Европейските лидери трябва да се срамуват от нищожния брой бежанци от Сирия, които те са готови да приемат, се казва в изявление на организа...
Абдулла II: Йордания може да предприеме мерки за защитата на своите поданици