Всичко за Алиса

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Кой кой е в книгите

Кой кой е в книгите

За да се превърнат книгите в истински шедьоври и да се четат дълго време след издаването им, трябва в тях да има герои, към които не можеш да останеш...

20 август | 11:35
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Искра Ангелова стана майка

Искра Ангелова стана майка

Искра Ангелова вече е щастлива майка - известната актриса, която води и токшоуто "Нощни птици" по БНТ, роди прекрасната Алиса. Голямото събитие се слу...

08 юли | 20:35
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