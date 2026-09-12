Студентка по право си тръгна с един лев от “Сделка или не”
Банкерът й предложи смяна на кутиите, но тя отказа
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Банкерът й предложи смяна на кутиите, но тя отказа
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Вече цяла седмица той и жена му лежат в тежко състояние в семейната си къща
За да се превърнат книгите в истински шедьоври и да се четат дълго време след издаването им, трябва в тях да има герои, към които не можеш да останеш...
И досега не знам защо дъщеря ми се хвърли, казва майката на самоубийцата Александра Баща й я настанява в известната клиника "Д-р Л.М.Рошал", благодар...
4-годишната Алиса Дикарева, която полетя заедно с майка си от терасата на апартамента им в Бургас, преди минути отлетя обратно за Русия. Детето е в с...
3-годишната Алиса, която оцеля като по чудо след скок от петия етаж, вече е изписана от бургаската болница. Тя вече в стабилно състояние и за нея ням...
Рускинята Александра Нани, която полетя от 5 етаж на кооперация в Бургас миналата седмица, е оставила предсмъртно писмо, съобщи местното издание "Флаг...
Служителите на отдел "Закрила на детето" все още нямат яснота какви са намеренията на бащата на малката Алиса. Началникът на отдела Ренета Инджова каз...
Търсят в София опиати и алкохол в кръвта на майката Александра Кръвната проба, взета от рускинята Александра Наний, която във вторник полетя от 5-ия...
С Василий мислели за развод, той искал да вземе Алиса в Москва Хвърлила се е сама, а детето е скочило след нея, смятат близките й 33-годишната Алекс...
Рускинята била в тежка депресия, самотата в Бургас не й понасялаДен преди полета Александра изпаднала в нервна криза, последно я чули да се кара с мъж...
Малката Алиса, която падна от петия етаж в Бургас с майка си Александра Нани, може да е тръгнала след нея, а не да е била в прегръдките й. Тази версия...
4-годишната Алиса, която падна с майка си от 5-тия етаж на жилищна сграда в Бургас, се стабилизира. Състоянието на детето вече е по-добро. Снощи лека...
Лекари продължават борбата за живота на 4-годишната Алиса, която вчера падна заедно с майка си от терасата на жилището им в Бургас. Състоянието й е т...
Искра Ангелова вече е щастлива майка - известната актриса, която води и токшоуто "Нощни птици" по БНТ, роди прекрасната Алиса. Голямото събитие се слу...