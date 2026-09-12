Нов началник поема Алианц България
Борис Паличев ще бъде начело на компанията от 1 януари 2025 г.
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Борис Паличев ще бъде начело на компанията от 1 януари 2025 г.
Представители на мениджмънта на Алианц България посетиха лично децата от SOS детски селища
Най-добър бе отборът на Софийския университет. След него се наредиха „Миньор Перник“, „Люлин“ и „Левски София“
Спортното събитие се организира от Алианц Банк България и ВК Люлин
ЗАД Алианц България удължи срока за регистрация на щети по застраховка Каско до 31 юли тази година във връзка с градушката в Пловдив от края на минала...
Алианц бе отличен като "Автомобилен застраховател на годината" с най-голяма клиентска удовлетвореност на престижния конкурс "Автомобил на годината 201...
Тарифите на ЗАД "Алианц България" по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" са сред най-конкурентните на пазара, показва сравнителен анал...
Алианц България се нареди сред най-силните марки у нас, като зае първо място в застрахователния сегмент, показаха резултатите от независимото проучван...
София. Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 104 хил. лв. на пенсионноосигурителното дружество "Алианц България". В разследване по си...