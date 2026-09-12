Александър Ненков: Президентът се провали, не пази Конституцията
ГЕРБ не е статукво, а системна партия и това винаги е било така
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ГЕРБ не е статукво, а системна партия и това винаги е било така
Искаме не агресия, а диалог, заяви депутатът Александър Ненков
Това каза зам.-председателят на групата на ГЕРБ Александър Ненков в предаването „Офанзива с Любомир Огнянов“ и допълни, че правителството спазва обеща...
Докато стигнат до парламентарната трибуна, заработвали прехраната си като трудови хора Свикнали сме да възприемаме депутатите като важни личности, ко...
София. "Правителство без подкрепата на обществото няма как да направи необходимите реформи, а ние се нуждаем спешно от тях, защото нямаме никакво врем...
Много е важно гражданите да гласуват активно на 5 октомври. Недопустимо е в 21 век и 25 години, откакто сме демократична държава, да говорим за купен...
Водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Александър Ненков и евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел проведоха среща с търговците и производителите на...
София. Водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Александър Ненков и кандидатите за народни представители от ГЕРБ Милена Дамянова и Снежана Дукова прове...
София. Ключов приоритет в управленската програма на ГЕРБ е програмата за енергийна ефективност и саниране на всички жилищни сгради. Ползата за домакин...
София. Водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Александър Ненков и кандидатите за народни представители Милена Дамянова и д-р Веселин Милев проведоха...
София. В нашата управленска програма сме заложили на съществени реформи в различни сектори, които ще са болезнени, но ние можем да поемем тази отговор...
След пет дни е празникът на историческия храм
София. „Разговорите за нови разходи, които се споменават през последните дни от управляващите, приличат на подготовка за нова актуализация на бюджета...