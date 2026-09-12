Всичко за Александър Ненков

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Депутатите като баш майстори

Депутатите като баш майстори

Докато стигнат до парламентарната трибуна, заработвали прехраната си като трудови хора Свикнали сме да възприемаме депутатите като важни личности, ко...

27 февруари | 11:00
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Александър Ненков: Ние имаме желанието, имаме опит и потенциал да направим нужните промени в проблемните сектори

Александър Ненков: Ние имаме желанието, имаме опит и потенциал да направим нужните промени в проблемните сектори

Много е важно гражданите да гласуват активно на 5 октомври. Недопустимо е в 21 век и 25 години, откакто сме демократична държава, да говорим за купен...

01 октомври | 17:17
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Александър Ненков и Мария Габриел се срещнаха с търговци и производители на пазара в „Младост“

Александър Ненков и Мария Габриел се срещнаха с търговци и производители на пазара в „Младост“

Водачът на листата на ПП ГЕРБ за 23 МИР Александър Ненков и евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел проведоха среща с търговците и производителите на...

25 септември | 15:17
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