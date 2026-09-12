Йончева и Кабилов с ключов ход в Европейския парламент
Написаха писмо до председателят Роберта Мацола
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Написаха писмо до председателят Роберта Мацола
Решението е взето след задълбочен анализ и дебат в партията
Ако има решение за изключване, то трябва да бъде взето от Съвета на Алианса
Либералите цитират призива на председателя на ДПС Делян Пеевски за съставянето на стабилно евроатлантическо правителство
Съветът на АЛДЕ прие спешна резолюция, която задължава държавите да вдигнат ветото
Той припомни двата приоритета за страната – Шенген и еврозоната
Европа с притеснение наблюдава случващото се в България, казаха от ДПС
АЛДЕ стартира дарителска кампания
"В случая с пребития в Охрид Християн Пендиков вероятно става въпрос за престъпление от омраза."
В Съвета на либералите взе участие и делегация на Движението за права и свободи
Той ще разговаря с представителите на партиите членове на АЛДЕ в Брюксел
Кризите ни задължават да направим ценностно ориентирано правителство
Делегацията на АЛДЕ посети Киев, Хостомел и Ирпин
Либералите от цяла Европа се събраха в ирландската столица Дъблин
АЛДЕ е нашият дом, заяви кандидатът за лидер
Обсъжда се бъдещето на Европа
Илхан Кючюк: Няма да позволим ничий политически ботуш да мачка достойнството на българските избиратели
Прокуратурата ще противодейства на престъпленията срещу политическите права на гражданите
Групата е у нас за наблюдение на предсрочните парламентарни и президентските избори
Темата за нарушаването на гражданските и малцинствени права да бъде поставена на предстоящата среща на министрите на правосъдието на ЕС