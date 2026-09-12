Императорските бани Акве Калиде отвориха врати
Туристическият комплекс Акве Калиде край Бургас отвори врати в навечерието на деня на Независимостта. От петък на обяд императорските бани вече приема...
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Туристическият комплекс Акве Калиде край Бургас отвори врати в навечерието на деня на Независимостта. От петък на обяд императорските бани вече приема...
Археолози търсят светилището на Деметра край морето Реставрираната баня на Сюлейман Великолепни в "Акве Калиде" ще отвори врати за туристи през сеп...
Запазете си предварително място в корабчето на Света Анастасия Не пропускайте "Кухата могила" и СПА центъра на августовските легионери Ако грандиозн...
Последните трима тракийски царе изплуваха от миналото на Бургас. Историята им е запечатана върху мраморна плоча, която археолозите са открили при разк...
Антична статуетка от мрамор и фрагмент от древен надпис издялан върху мраморна плоча откриха археолозите в "Аква Калиде" край Бургас. Сред най-новите...
Туристи пълнят Аква Калиде през лятото