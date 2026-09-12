Актуализация на бюджета и заем от 1 милиард
Много малко сектори няма да бъдат директно засегнати, прогнозира Горанов
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Много малко сектори няма да бъдат директно засегнати, прогнозира Горанов
Парите за нови изтребители и модернизация на армията отидоха за решаване на проблема КТБ, каза министърът на отбраната Николай Ненчев. "Ние сме изправ...
София. "Относно актуализацията на бюджета - 100 млн. лева допълнително се осигуряват средства с актуализацията. Това ще гарантира финансовата стабилно...
София. Министърът на финансите Владислав Горанов организира утре среща с представители на социалните партньори, за да бъде обсъден нов вариант за акту...
София. Параметрите на фискалния резерв не осигуряват актуализацията на бюджета за тази година, която е крайно необходима, за да изчисти диспропорциите...
Актуализацията на бюджета беше неизбежна, политиците действат късогледо Напълно нормално беше служебното правителство на Георги Близнашки да предложи...
Ако не се подкрепи този бюджет, ситуацията в държавата ще бъде драматична, предупреди Плевнелиев София. Принципно съгласие за актуализацията на бюдже...
София. ГЕРБ и ДПС да влязат в понеделник в зала, да поемат отговорност и да гласуват актуализацията в бюджета. Това заяви лидерът на "България без цен...
София. "Ние сме за актуализацията на двата бюджета – на НЗОК и на държавния бюджет". Това каза по време на консултациите при президента лидерът на ДПС...
София. "От трибуната па парламента казах, че ние бихме подкрепили бюджета на премиера Орешарски. Не вярвам в историята да е имало такъв случай, в койт...
София. ДПС има ясна позиция по отношение на актуализацията на Държавния бюджет и бюджета на Здравната каса. Това заяви лидерът на ДПС Лютви Местан пре...
Варна. Вицепрезидентът Маргарита Попова заяви пред журналисти във Варна, че тя самата в днешния ден не може да прецени реално кой е по-прав – този, ко...
София. "Няма изненади. Всъщност всичко онова, което обещава ГЕРБ, търпи промяна и не виждам защо трябва да се хващаме в тези заявления. Те са доказали...
София. "Мисля, че допускаме една фатална грешка, тя е политическа - гледаме на проблема с актуализацията на бюджета през призмата на партиите, на парт...
София. „Абсурдно е правителство в оставка да прави актуализация на бюджета. Няма да позволим това". Това заяви депутатът от БСП Антон Кутев пред Нова...
София. "Благодаря и за тези пари, въпреки че не са парите, които ние поискахме. На харизан кон зъбите не се гледат. Това дава глътка спокойствие за до...
София. Председателят на НС на БСП Михаил Миков заяви пред журналисти, че решението на парламентарната група на „Коалиция за България" и Изпълнителнот...
Варна. Между 700 и 900 млн. лева са загубите от неизпълнение на данъчните приходи. С 200 млн. лева са по-малко постъпленията от акцизи, а със 700 млн....
София. Актуализацията на бюджета може да забави оставката на правителството. Това стана ясно днес в парламента, който не успя да събере кворум за засе...