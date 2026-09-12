Искат още затвор за Ахмед Муса за радикален ислям
До момента той е осъден на 8 години и половина лишаване от свобода
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До момента той е осъден на 8 години и половина лишаване от свобода
Наказание и за 13-те му поддръжници
ВКС е потвърдил присъдата на Апелативен съд-Пловдив от 1 година затвор
Общото наказание за Муса става 4 години, тъй като той има предишна 3-год. условна присъда
Мюсюлманките в Пазарджик посрещнаха на нож забраната Заради Ахмед Муса мъжете в гетото пуснаха пет пръста бради и облякоха шалвар камиз Първият сбл...
Ахмед Муса Ахмед, един от обвиняемите по делото за разпространение на радикален ислям в Пазарджик, е бил част от международна терористична организация...
Пазарджишката Окръжна прокуратура внесе днес обвинителен акт срещу 14 души за разпространяването на радикален ислям в България. Сред тях е Ахмед Муса,...
Пловдивският апелативен съд отмени условните присъди на районните мюфтии на Пазарджик и Сърница Саид Мутлу и Абдуллах Салих. От друга страна тази на А...
ДАНС нахлу рано сутринта в ромските гета Осем души от Пловдив, Пазарджик и Асеновград агитирали за радикален ислям Спецагенти на ДАНС арестуваха осе...
Пловдив. Пловдивският апелативен съд не промени мярката за неотклонение "задържане под стража" на обвинените в радикален ислям, съобщи БГНЕС. Исканет...
Съпругата на Ахмед Муса Александрина Ангелова пропя срещу мъжа си и хората му. Александрина бе задържана като водач на група, проповядваща радикален и...
Настанявали ги в квартал „Изток" в Пазарджик Пазарджик. Ахмед Мусад Муса е помогнал за преминаването на джихадисти от Западна Европа през България за...
Пловдив. Пловдивският Апелативен съд не даде ход на делото за разпространение на радикален ислям. Подадената възивна жалба на защитниците на част от п...
Родопски ходжа изпял на ченгетата любовницата си, превела "Вероотстъпване"