Делото "Локорско"! Пълни подробности за смъртта на 18 нелегални мигранти
Петима отиват на съд
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Петима отиват на съд
Предложения към нашенци
Прокуратурата иска каналджиите за постоянно в ареста
Излязоха подробности за заловения камион с мигранти
Турските сили за сигурност са спрели движението на афганистанците
Това обяви Стефан Янев
Част от задържаните са афганистанци
Превозвал ги криминално проявен видинчанин
Днешното заседание на съда се проведе при закрити врата
България няма да изтегля контингента си от 110 души от Афганистан. Това стана ясно днес от думите на военния министър Николай Ненчев. Преди броени дн...
Афганистанците, които идват у нас, не са бежанци Антон Гицов Наскоро Бойко Борисов с огорчение заяви, че България харчи годишно по 80 млн. лв. за из...
Бежанският център за настаняване в Харманли
Трима мъже и една жена с българско гражданство са били заловени от унгарската полиция при опит да преведат през границата с Австрия 12 афганистански м...
70 мигранти направиха опит да влязат у нас през „зелена" граница край ГКПП - Илинден – Ексохи. Преди да влязат в България обаче групата, в която имало...
В 23:15 ч. снощи в Районното управление „Полиция" в Мездра е постъпил сигнал, че в района на една от бензиностанциите в града са забелязани граждани...
Трима души са приети в болница с наранявания след масов бой между имигранти в центъра за бежанци в кв. "Военна рампа" в столицата. Единият от имигрант...
39 афганистанци, нелегално влезли в страната ни, бяха открити в микробус след полицейско преследване и катастрофа край Бургас, съобщава БГНЕС. Средно...
Горановци
Група от 12 афганистанци са задържани около столичния хотел "Плиска". Това съобщиха за "Стандарт" източници от МВР. Чужденците са закопчани при кръго...
Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разлюля Афганистан и бе усетено в столиците на Пакистан и Индия, съобщава британската телевизия BBC. Според Евр...