Свързани без прекъсване: защо стабилната мобилна мрежа има значение всеки ден
Какво стои зад осмия пореден сертификат Best in Test на Yettel, с който umlaut определи мрежата на оператора за най-добра в България?
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Какво стои зад осмия пореден сертификат Best in Test на Yettel, с който umlaut определи мрежата на оператора за най-добра в България?
Данните са събрани въз основа на близо 88 000 потребителски теста
В първата фаза операторите ще премахнат технологията на компании като Huawei и ZTE
Потребителите на Free2Go получават 24 000 МВ на максимална скорост на цена от 12 лв.
Този телефон е страхотна новина, ако сте купувач на смартфон и имате ограничен бюджет
Какви са резултатите
5G мрежата ще увеличи стабилността и капацитета на връзката за потребителите на предплатени услуги
Само през тази година в страната ще бъдат изградени 600 000 базови станции
През второто тримесечие на тази година 5G смартфоните са представлявали 49,9% от общия брой доставени устройства в световен мащаб
Индустрията като цяло се съмнява в целесъобразността на пускането на 5G в рамките на санкциите
5G мрежата за UTS Tech Lab е част от проекта Nokia 5G Futures Lab
Първите модели се очакват през 2024 година
Обсъжда се потенциалното въздействие на мрежите от пето поколение върху самолетните уреди
Хората обичат да вярват в различни неща, дори да има множество оборващи ги доказателства
То ще бъде използвано в Българи и още три държави
Тя е достигнала най-висок Speed ScoreTM според световния лидер при приложенията за тестване
Доставките на смартфони, които поддържат 5G, са достигнали 108 милиона бройки
Телекомът се спря на финландската компания за основен доставчик на оборудване
Двете устройства могат да бъдат закупени онлайн и в магазините на телекома
Новата разпродажба на телекома започна на 10 май и ще продължи до края на месеца