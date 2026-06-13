Паника в магазина! Не приемат банкноти от 50 и 100 лева
Страх от фалшиви пари в страната
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Страх от фалшиви пари в страната
Глоба от 50 лева, ако не я спазваме
Изпълнителен директор на чейндж бюро с ценни съвети
Два пъти повече са фалшивите пари
Ето на кого помогна финансовият министър
Отново се появиха фалшиви пари
Финансисти предупреждават, че рискът да сложим фалшиви пари в портфейла си през летните месеци е много висок
Банкоматите не приемат една емисия
Засечени са 1155 броя ментета с лика на Пенчо Славейков
Хората се питат какво става
Служебният кабинет обеща компенсации, но ще ги дава следващият, ако реши
Министерствата събирали пари, правосъдното дало 3 млн
Банкнотите не са майсторска изработка