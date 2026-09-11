Дете изкарало Covid-19 в Италия още преди година
Лекарите били поставили на малчугана диагноза дребна шарка
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Лекарите били поставили на малчугана диагноза дребна шарка
17% е ръстът на жалбите през 2019 г. спрямо предходната
През 2019 г. консолидираните продажби в България се увеличиха с 46% и достигнаха 297 милиона лева (152 млн. eвро)
Тя е директен резултат от дългосрочната стратегия, която банката следва след придобиването от 4finance през 2016 г.
На 30 април (четвъртък) изтича срокът за подаването на годишните данъчни декларации
Увеличението е със 127%
В челната тройка влизат Ед Шийрън и Пост Малоун
Инфлацията за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г. е 4,2 на сто
До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г.
Делът на свободните търговски площи в София намаля до 5%
23,87 млрд. лева са постъпления в НАП от налози и осигуровки
На 11 и 12 януари в града се провежда фестивалът „Симитлия – Древната земя на кукерите“
Автомобилният концерн е продал рекордните 2,5 милиона автомобила
Големите шампиони на годината Надал спечели титлите в Париж и Ню Йорк, а после вдигна пищна сватба и Купа "Дейвис" и завърши като №1
Най-вероятно изображенията са на почти 44 000 години
Лидерът във Висшата лига надви вкъщи Уулвърхемптън с 1:0
При годишния обзор, една от ключовите думи, които трябва да посочим, е „санкции”
4 избора доминирали през годината - два политически и два за прокурорската система
Победител е 70-годишният Димитър Темелков от село Поленица
Ключовите думи за годината са растеж, износ, зони и стартъпи