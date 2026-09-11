2 милиарда за общините. Ударни проекти
40 общини започват работа върху нови концепции за интегрирани териториални инвестиции
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40 общини започват работа върху нови концепции за интегрирани териториални инвестиции
2 милиарда долара ще струва разработването на ваксина
Бизнесът на Божков е бил толериран, каза Менда Стоянова
Стоки за 55,2 млрд.лв изнесохме през 2018 г.
Коледа и Нова година са стрували на българите близо 2 милиарда лева. От началото на декември около 450 млн. лв. от парите на българите са отишли за по...