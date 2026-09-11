Страшно земетресение разлюля чилийски град
Трусът е бил с дълбочина 104 километра
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Трусът е бил с дълбочина 104 километра
Средствата са заложени в проекта на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., който беше одобрен от правителството
Това, че МРРБ е разковничето на оттеглянето, това е фалшива теза, каза министърът в оставка
Коалиция между партиите на протеста и БСП е най-вероятният сценарий след изборите
Невероятни суми в публичните имуществени декларации
Всички дейности, за които се иска финансиране, са с хоризонт 2026 г.
Подкрепата е за млади европейски таланти
Нова наредба в Бургас
Πpoдaжбитe нa дpeбнo в CAЩ ca peĸopдни, цените се вдигат
Управляващият директор на МВФ одобри спасителния план на Байдън
Броят на милиардерите се е увеличил с два процента през 2020 г.
Започва ударно разкриване на тайните
Дават 600 000 лв. за пострадалата от наводненията централна улица „Климент Охридски“ в град Хаджидимово
Осигурихме животоспасяваща апаратура, каза Борисов
В периода март-октомври 2020 г. шестте търговски вериги са реализирали българска продукция за над 1.1 млрд. лв.
Това реши специализираният съд
Издирваният Александър Тумпаров е открит в България, в болница е
Бизнесът на Божков е бил толериран, каза Менда Стоянова
Преводът е нареден на 8 август от Министерството на отбраната
Грандът Ал Насър от ОАЕ иска услугите на звездата