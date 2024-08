Зловещо! Хеликоптер падна върху хотел (ВИДЕО)

Стотици гости на хотел в Австралия бяха евакуирани, след като хеликоптер падна на покрива му, предаде Ройтерс.

Трагедията се разиграла около 2 ч. местно време днес в хотел "Хилтън дабъл три" в северния град Кеърнс, смятан за вход към Големия коралов риф.

Туристите в хотела са били евакуирани като предпазна мярка. На покрива на сградата е избухнал пожар. Една от перките на хеликоптера е паднала в басейна на хотела.

Пилотът на машината е загинал при инцидента, допълва Франс прес. Той е бил сам в хеликоптера.

Причините за катастрофата не се съобщават.

Cairns hotel evacuated after a helicopter crashed into its roof in Cairns, QLD, #Australia#HelicopterCrash #BREAKING #Cairnshotel pic.twitter.com/lxgKLku80H