Дугин с тежки обиди към Европа

Философът на Путин отново даде простор на възгледите си.

Александър Дугин, автор на концепциите за „евразийството“ и един от главните идеолози на „руския свят“, заяви, че руските граждани трябва да се отнасят към представителите на силовите структури – МВР, Следствения комитет, Федералната служба за сигурност (ФСС), "Россгвардия" (военнизирано подразделение от състава на МВР) и Главната прокуратура – като към „пратеници на Божия страх“, това написа базираното в Нидерландия издание "Москоу таймс", пише Днес.бг.

Според Дугин, фигуриращ в санкционните списъци на САЩ, Европейския съюз, Великобритания и Канада, когото западните медии наричат „наставник“ на Владимир Путин, „честните патриоти“ не трябва да крият своите връзки и посещавани места, нито да се страхуват от следене от ФСС.

„За руснака ФСС са наши хора. Те са тези, които отговарят за нашата страна и за нашия живот. Момчетата не излизат от Украйна, гинат, залавят вътрешни врагове, рискуват живота си“, заяви Дугин.

Според него руските граждани трябва да се молят всекидневно за здравето на всички служители на силовите структури, а всякакви отклонения от кодекса на руския патриот (философът не обясни какво представлява той) трябва да бъдат „наказвани с неимоверна жестокост“.

Дугин също така заяви, че според него руснаците вече са следени от битови уреди, по-специално кафемелачки и контакти. „И ще бъдат още повече. Въпросът е кой ще следи – врагове или свои. Време е да се сбогуваме с либералната демонизация на руските спецслужби“, призовава философът.

Философът добави, че Западът възприема Русия като свой главен враг, тъй като президентът Владимир Путин възражда традиционните ценности и извежда страната от глобалното влияние. Именно това, според него, е предизвикало отвращението на западните „прогресивни елити“ към личността на Путин.

Наставникът на стопанина на Кремъл също така каза, че в Русия не съществуват нито парламент, нито демокрация, а фактически е установена монархия, начело с Путин, който може да прави каквото си поиска.

Според Дугин Русия е Катехон – последният бастион срещу антихриста, който днес царува на „напълно извратения“ Запад, където присъстват ЛГБТ+, постмодернизъм, релативизъм и трансхуманизъм.

