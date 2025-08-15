Преди срещата с Тръмп! Путин отиде на невероятно място

Изненадваща визита в Магадан прави Владимир Путин напът за срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска

По време на работната си визита в Магадан руският президент Владимир Путин ще посети промишлено предприятие и социални обекти, както и ще се срещне с местните власти.

ВИЖ ОЩЕ: Всичко преди срещата Тръмп–Путин. Първи инцидент

Програмата на визитата бе оповестена от официалния представител на Кремъл Дмитрий Песков.

В програмата са предвидени посещение на завода "Омега-Си“, специализиран в преработката на рибено масло, посещение в културно-обществения център на парка "Маяк“, оглед на спортно-оздрaвителния комплекс "Президентски“, церемония полагане на цветя пред мемориала на героите от Аляска – Сибир, както и среща с губернатора на Магаданска област.

За пристигането на Путин в Магадан е станало известно в нощта на 15 август.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com