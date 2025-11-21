Путин спа в болница. И каза свършва ли войната ОБНОВЕНА

Руският президент Владимир Путин се обърна към обществеността, след като наскоро прекара нощ в болница, и увери, че е в отлично здраве. По време на посещение на изложба в Москва той потвърди, че е преминал медицински преглед, който е включвал и нощувка в болнично заведение, съобщава хърватската медия "Индекс".

"Слава Богу, всичко е наред“, добави Путин. Президентът поясни, че става дума за двудневни изследвания – приет е в болницата следобед и е изписан на следващия ден.

Този епизод обаче е само последният от поредица събития, които подхранват дългогодишните спекулации за здравословното състояние на руския лидер.

"Току-що преминах годишен преглед, отне ми почти два дни с нощувка в клиниката. Пристигнах следобед и си тръгнах на следващия ден. Слава Богу, всичко е наред", каза стопанинът на Кремъл.

През ноември миналата година, по време на престоя му в Астана, Казахстан, внимание привлякоха необичайни, резки движения на краката му. Докато говореше на пресконференция, той се държеше здраво за подиума, а краката му изглеждаха сякаш се тресат неконтролируемо.

Коментирайки записа, д-р Боб Берухим, уролог от Ню Йорк, заяви, че подобни движения могат да сочат към няколко състояния, включително болестта на Паркинсон и други неврологични заболявания

Преди инцидента с краката, Путин беше забелязан многократно да търка и чеше лицето и врата си по време на събитие в център по фехтовка в Уфа. Подобно поведение беше регистрирано и ден по-рано в Москва. През последните години също така на няколко пъти беше забелязано, че лицето му е изключително подпухнало.

Някои лекари предполагат, че причината може да е алергия или инфекция на синусите или зъбите, докато други смятат, че му се инжектира ботулинов токсин.

Теорията, че Путин се лекува от онколози, произтича основно от доклад на руската разследваща агенция „Проект“ от 2022 г. Те са проучили пътуванията на руския президент до резиденцията му в Сочи.

Сравнявайки датите с хотелски резервации в близост, руската неправителетвена организация „Проект“ съобщи, че онкологичен хирург, специализиран в рак на щитовидната жлеза, е посетил болницата 35 пъти и е прекарал там 166 дни. Двама специалисти по уши, нос и гърло са били там още по-често. Кремъл отхвърли доклада като „измислица и неистина“. Русия е получила американския план. Това съобщи още президентът Владимир Путин на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност. Планът би могъл да формира основата за окончателно мирно споразумение, но текстът не се обсъжда подробно с Москва, коментира руският президент. Русия е съгласна с предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в Украйна, каза още руският президент. Той добави, че Русия е готова за мирни преговори и разрешаване на проблемите в Украйна по мирен път. „Ние също сме готови за мирни преговори и мирно разрешаване на проблемите, но това, разбира се, изисква съществено обсъждане на всички детайли на предложения план. Готови сме за това“, обясни той.

