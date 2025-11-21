Любопитен ход от Саркози след затвора

Президентът на Франция (2007 - 2012 г.) Никола Саркози обяви, че на 10 декември ще излезе книгата „Дневникът на един затворник“, издадена от Fayard, собственост на Винсент Болоре. Той влезе в затвор в Париж на 21 октомври.

„В затвора няма какво да се види и няма какво да се прави. Забравям тишината, която не съществува в затвора „Ла Санте“, където има много неща за чуване. За съжаление, шумът там е постоянен. Подобно на пустинята, вътрешният живот се укрепва в затвора“, пише бившият президент, който прекара три седмици в парижкия затвор, преди да бъде освободен, предаде БГНЕС.

На 10 ноември Никола Саркози излезе от затвора. Освобождаването му дойде, след като се появи информация, че е бил обект на заплахи за живота - по-малко от ден, след началото на петгодишната му присъда за участие в престъпна конспирация.

Беше съобщено, че на Саркози ще бъдат назначени двама постоянни полицейски охранители, разположени в съседни килии през целия му престой в затвора, за да се гарантира, че няма да му бъде причинена вреда.

Съдът му наложи разширена „забрана за контакт“, по-специално с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, и за напускане на страната.

Той получи 5-годишна присъда за опити за набиране на средства от Либия за предизборната си кампания през 2007 г. Саркози ще бъде съден по апелативен процес, който ще започне на 16 март.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com