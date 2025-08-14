Махнаха ни визите за хитова държава!

Безвизов режим за престой във Виетнам с цел туризъм до 45 дни влиза в сила от 15 август.

Той ще важи за гражданите на 12 държави, сред които България, без значение от вида паспорт, пише Visasnews.com.



Страните, включени в това разширяване на политиката за освобождаване от визи на Виетнам, са: Белгия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария.



Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.

