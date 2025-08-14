Москва пусна 4 самолета към Аляска. Къде е Путин

Само за един час четири руски самолета излетяха към мястото на ключовата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Руският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“ , полет RSD 381, с правителствената делегация на Русия пристигна в Аляска. Полетът на руската делегация бе последван от още две машини, които излетяха от Москва в интервал от един час.

Полет RSD-171 излетя 40 минути преди RSD 381 да кацне в Аляска, като според данните на Flightradar24 , кръжа известно време около руската столица, след което се отправи към САЩ. Трети самолет излетя от летище "Внуково" и последва полет RSD-171. Около 20 часа българско време излетя и чартърен полет от Москва до Аляска.

Предполага се, че на един от тези самолети трябва да е руският президент Владимир Путин, пише руската агенция ТАСС. Срещата му с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, ще започне в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско) в петък. Продължителността ѝ ще зависи от хода на дискусиите, съобщава Би Би Си.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че разговорите между двамата лидери ще започнат с лична среща на четири очи, в присъствието само на преводачи. Впоследствие към тях ще се присъединят по петима представители от всяка делегация. След края на срещата президентите на САЩ и Русия ще дадат съвместна пресконференция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com