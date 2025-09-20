Зеленски с голямо решение за бъдещето на Украйна

Светът тръпне в очакване на нова ключова среща, на която ще се обсъжда бъдещето на Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица.
„Ще проведа среща с президента на Съединените щати“, заяви Зеленски, като добави, че темите на разговорите ще включват гаранции за сигурност за Украйна и санкциите срещу Русия, пише БГНЕС.
