Зеленски разговаря с индийския премиер. Какво поиска

Володимир Зеленски с ключова молба към индийския премиер.

Украинският президент съобщи в социалната мрежа "Екс", че днес е провел телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди и че е подчертал необходимостта "да се ограничи вносът на руски енергийни ресурси, особено на петрол", за да се ограничат възможностите на Москва да финансира армията си.

"Имах дълъг разговор с премиера на Индия Нарендра Моди. Обсъдихме подробно всички важни въпроси на двустранното сътрудничество и дипломатическата ситуация като цяло", написа Зеленски в "Екс". "Благодарен съм на г-н премиера за топлите му думи на подкрепа за нашия народ. Информирах го за руските нападения срещу нашите градове и села, за вчерашния обстрел на автогарата в Запорожие", добави украинският лидер.

"Обсъдихме подробно и санкциите срещу Русия. Отбелязах, че е необходимо да се ограничи вносът на руски енергийни ресурси, особено на петрол, за да се намали потенциалът и способността (на Русия) да финансира продължаването на тази война", отбеляза Зеленски.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица обяви допълнителни мита от 25% за вноса на стоки от Индия като наказателна мярка за това, че продължава да купува руски петрол.

Тръмп отправи предупреждение, че ще предприеме мерки срещу държавите, които купуват руски петрол, още преди да наложи новите мита за индийски стоки. С подписания в сряда указ за въвеждане на допълнителни 25% мита върху вносни стоки от Индия общото облагане на индийския износ към американския пазар достигна 50%.

Моди днес заяви в "Екс", че е представил пред Зеленски позицията на Индия от необходимостта за бързо и мирно решаване на конфликта между Русия и Украйна.

"Имах удоволствието да разговарям с президента Зеленски и да чуя мнението му за последните събития", написа Моди. "Предадох последователната позиция на Индия относно необходимостта от бързо и мирно разрешаване на конфликта. Индия остава ангажирана да допринесе по всякакъв начин за това, както и за по-нататъшното укрепване на двустранните връзки с Украйна", добави индийският лидер.

Индийското външно министерство в петък съобщи, че Моди е имал телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. В изявлението на дипломатическото ведомство се посочва, че Моди е поканил Путин в Делхи за 23-ата годишна среща на върха Индия - Русия тази година и че лидерите са "потвърдили ангажимента си за по-нататъшно задълбочаване на Специалното и привилегировано стратегическо партньорство между Индия и Русия".

