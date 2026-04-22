Зеленски обяви решението си за Путин

Украйна е поискала от Турция да бъде домакин на среща между президента Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, заяви първият дипломат на Киев, докато страната се опитва да вдъхне нов живот на застоялите мирни преговори, предаде Reuters.

"Попитахме турската страна за това, попитахме и някои други столици“, каза външният министър Андрий Сибига в изявление пред репортери.

Той добави, че Украйна би била готова да обмисли всяко друго място за среща с Путин, освен Беларус или Русия - нещо, към което Зеленски се стреми отдавна в опит да ускори разрешаването на войната, продължаваща вече повече от четири години.

Беларус е близък съюзник на Русия и позволи на Москва да използва беларуска територия за започване на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

Сибига не уточни какъв е бил отговорът на Анкара на предложението: "Обърнахме се конкретно към турците, но ако друга столица, освен Москва и Беларус, организира такава среща, ние ще отидем".

Кремъл по-рано заяви, че има готовност да приеме Зеленски в Москва, но украинският лидер е категоричен, че няма да отиде там, пише Блиц.

