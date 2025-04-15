Вучич забърка голям скандал с Джокович

Сръбският президент Александър Вучич бе заснет как чете писма изпратени до него след контрамитинга от събота.

Камерите уловиха как той променя текста написан от 8-годишно момче: „С децата често играя шах. Много обичам Сърбия. Тренирам баскетбол. Гледам евролигата и Йокич“, прочете Вучич.

Но от обективите на телевизиите стана ясно, че в писмото не пише Никола Йокич, а Новак Джокович, предава БГНЕС.

Pogledajte koliko je eskaliralo mentalno stanje@avucic-a.



Dete od 8 godina poslalo je pismo i napisalo da navija za Novaka!



Ali, pošto su @DjokerNole i njegova supruga Jelena podržali studente @studentblokade, kenselovao je Novaka i zamenio ga Jokićem! 😳#studentiublokadi pic.twitter.com/2PLtVUTey9 — Serbia X-INTEL (@SerbiaINSPECT) April 13, 2025

Истинският текст гласи: „Много обичам Сърбия. Гледам тенисист №1 в света Новак Джокович“.

Никола Йокич многократно публично подкрепя Вучич, докато Новак Джокович и неговата съпруга открито застанаха зад студентските протести срещу режима на Александър Вучич.

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