Свят

Вучич забърка голям скандал с Джокович

Ноле открито застана срещу режима на сръбския президент

Вучич забърка голям скандал с Джокович | StandartNews.com
15 апр 25 | 23:37
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Агенция Стандарт

Сръбският президент Александър Вучич бе заснет как чете писма изпратени до него след контрамитинга от събота.

Камерите уловиха как той променя текста написан от 8-годишно момче: „С децата често играя шах. Много обичам Сърбия. Тренирам баскетбол. Гледам евролигата и Йокич“, прочете Вучич.

Но от обективите на телевизиите стана ясно, че в писмото не пише Никола Йокич, а Новак Джокович, предава БГНЕС.

Истинският текст гласи: „Много обичам Сърбия. Гледам тенисист №1 в света Новак Джокович“.

Никола Йокич многократно публично подкрепя Вучич, докато Новак Джокович и неговата съпруга открито застанаха зад студентските протести срещу режима на Александър Вучич. 

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Автор Агенция Стандарт

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