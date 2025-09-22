Вдовицата на Чарли Кърк носи нещо много специално на врата си

Опечалената вдовица Ерика Кърк разкри, че носи окървавения медальон на Свети Михаил, който съпругът ѝ Чарли е носил, когато е бил прострелян.

Малката икона, със следи от кръв в цепнатината на кръста, е била премахната от тялото на Кърк от медици, докато са се опитвали да спрат кървенето, след като той е бил прострелян на събитие на Turning Point USA в Юта преди по-малко от две седмици, каза Ерика пред New York Times.

36-годишната Ерика разказа как шерифът я е посъветвал да не вижда тялото на съпруга си, след като куршумът е пробил врата му.

„С цялото ми уважение, искам да видя какво направиха на съпруга ми“, отговорила тя. След това го целунала за сбогом в болницата.

„Очите му бяха полуотворени и имаше тази многозначителна, подобна на Мона Лиза полуусмивка. Сякаш беше умрял щастлив. Сякаш Исус го спаси. Куршумът дойде, той премигна и беше в рая“, каза тя.

Майката на две деца също така сподели съкрушителни прозрения за живота си след шокиращата смърт на Кърк, разкривайки, че все още не може да се накара да изпере кърпите, които съпругът ѝ е използвал за последния си душ.

„До ден днешен не мога да вляза в спалнята си. Сменям мястото, където спя“, каза тя.

