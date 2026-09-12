Вдовицата на Чарли Кърк носи нещо много специално на врата си
До ден днешен не мога да вляза в спалнята си. Сменям мястото, където спя, каза Ерика Кърк
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До ден днешен не мога да вляза в спалнята си. Сменям мястото, където спя, каза Ерика Кърк
Талисманът носи късмет на рускинята за втора поредна Олимпиада
Сега го омайва с медальон
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