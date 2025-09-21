Океан от млади изпрати Чарли Кърк! Нещо невиждано /НА ЖИВО и СНИМКИ/

Невиждано множество от над 100 хиляди млади хора изпрати в последния му път консервативния политик Чарли Кърк, който бе застрелян по време на своя лекция в университета "Юта Вали". Възпоменателната служба, на която присъстват президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, се провежда в югозападния щат Аризона. Стадионът State Farm бе пълен до краен предел, предимно с младежи.

Атмосферата обаче е далеч от обичайната за едно погребение. Повечето присъстващи, които чакаха от ранните сутрешни часове, за да влязат, са облечени в цветовете на националния флаг - червено, бяло и синьо, както препоръчаха организаторите. Почти никой не е дошъл, облечен в черно.

Младите хора споделят, че са дошли на церемонията, за да изразят солидарност с посланията на Кърк. Той е основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ.

„Той беше готов за разговор. Мисля, че сме загубили желанието да разговаряме с противоположни мнения … и мисля, че Чарли наистина дойде и се опита да преодолее тази пропаст“, каза Карла Сото Перес, студентка в Grand Canyon University, предаде Нова тв.

„Ние всички сме хора, всички сме създадени по образа на Бога и всички имаме какво да кажем“, добави тя, обобщавайки посланието на Кърк, вдъхновено от вярата му. „И това е толкова важно“.

Нейната приятелка Емили Блуменшайн каза, че се е почувствала задължена да присъства на днешната служба, за да покаже солидарност с посланието на Кърк.

„Чувствам, че нашето поколение, особено заради това, което той направи за нас, най-малкото, което можем да направим, е да дойдем и да покажем, че заставаме зад християнството и заd истината. И да подкрепим него и семейството му“, твърди младата жена.

