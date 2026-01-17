Външно с горещи новини за мирния план в Газа

България приветства началото на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа на американския президент Доналд Тръмп, подкрепен от Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН). Това обявиха от Министерството на външните работи (МВнР).

От ведомството подчертаха, че страната изразява готовност за евентуален национален принос. България ще продължи да подкрепя усилията за постигане на траен мир и сигурност в Близкия изток, като сме готови и да обсъдим конструктивна роля на страната ни в новата инициатива, допълниха от МВнР.

Формирането на Съвета за мир, Изпълнителния съвет, както и назначаването на Национален комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, са важни стъпки към стабилизиране и реконструкция на региона, посочиха също от ведомството. Те подчертаха и значението на изпълнението на всички точки от Плана, включително разоръжаване на "Хамас", предоставяне на хуманитарна помощ на всички нуждаещи се и реконструкция на Газа. Бившият министър на външните работи на България Николай Младенов, който поема ролята на Върховен представител на Съвета за мир за Газа и член на Изпълнителния съвет, е дипломат с продължителен опит в Близкия изток, който като специален пратеник на ООН за БИМП се ползва с доверието на всички страни в конфликта и на международните посредници, коментираха от външното министерство.

Преди дни САЩ обявиха началото на втората фаза от мирния план за Газа. Вторият етап от мирния план е съсредоточен върху разоръжаването на групировката, припомня Асошиейтед прес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com