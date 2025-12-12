Ускорен курс на Вашингтон: Украйна в ЕС още през 2027

Американският план за прекратяване на войната в Украйна включва възможността страната да стане член на Европейския съюз още през януари 2027 г., съобщава високопоставен американски представител пред „Франс прес“. Това предложение фигурира в последната, многократно актуализирана версия на плана.

Според източника Вашингтон подкрепя идеята за ускорено присъединяване, но подчертава, че срокът остава предмет на преговори. Въпреки това подобно развитие изглежда трудно реализуемо, тъй като някои държави от ЕС – включително Унгария, която поддържа напрегнати отношения с Киев – могат да възразят срещу такава бърза интеграция, съобщи БТА

