Урсула окуражи Албания за ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещна с албанския премиер Еди Рама в Тирана в рамките на обиколката ѝ на Западните Балкани, предаде АТА.

По време на съвместна пресконференция след срещата си с Рама Фон дер Лайен подчерта прогреса на балканската страна в процеса по присъединяването ѝ към Европейския съюз, като заяви: „Албания е на правилния път към ЕС. Албанците извървяха дълъг път и постигнаха прекрасен напредък с рекордна скорост.“

„Албанската цел е приключат преговорите до 2027 г. Амбициозно е, но ние харесваме амбицията. Готови сме и ще бъдем с вас на всяка стъпка от пътя“, каза oще Фон дер Лайен.

„Благодаря на госпожа Фон дер Лайен не само за това, че се завръща в региона и в Албания, но и за това, че е непоколебима в подкрепата си за процеса по присъединяване на Албания към ЕС“, заяви Рама по време на пресконференцията, като отбеляза „основополагащата роля и продължителна подкрепа, които ЕК оказва на Албания“.

Албания подаде молба за членство в ЕС през април 2009 г. и през юни 2014 г. получи статут на страна кандидат за членство в Евросъюза. ЕС проведе първата междуправителствена конференция с Албания през юли 2022 г. През май Рама заяви, че страната му цели да приключи преговорите за присъединяване към ЕС до края на 2027 г.

