Уникален морски град сложи стълби вместо улици

Херцег Нови, разположен в живописния залив Бока Которска в Черна гора, е уникално място, където традиционната градска логика на улиците е заменена от безкрайни каменни стълби. Познат като "града на стълбите“, той е изграден върху стръмен терен, свързващ морето с планинските склонове чрез тесни проходи и площадки на различни нива.

Причината за това архитектурно решение се крие в самото географско разположение. Притиснат между брега и планината, Херцег Нови не е разполагал с пространство за широки булеварди. Вместо това, хората са опитомили стръмния склон, създавайки система от стъпала, известни сред местните като "скалине“. Старият град, обграден от крепостни стени, строени в продължение на векове, е организиран така, че стълбите да бъдат най-преката връзка между пристанището, жилищните домове и високите крепости.

За местните жители изкачването и слизането са част от рутината – пътят до магазина или кафенето неизменно минава по каменни стъпала. Макар това да е предизвикателство за хората с ограничена подвижност или при летните горещини, именно този ритъм придава на града специфичен, по-човешки характер. Тук придвижването е по-бавно, което позволява на всеки минувач да забележи детайлите – стара порта, цъфнал двор или поредната зашеметяваща гледка към Адриатика.

С времето стълбите са се превърнали в истински символ на Херцег Нови. Те водят туристите към ключови забележителности като площада "Белависта“, Часовниковата кула и величествената крепост "Канли Кула“. Макар прозвището "градът на 100 001 стъпала“ да звучи като легенда, то предава точно усещането за духа на това място, пише actualno.com

