Уникален морски град сложи стълби вместо улици
Изграден е върху доста стръмен терен
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Изграден е върху доста стръмен терен
Детективите смятат, че Тръмп е била фатално ранена
Шедьовърът на шофирането стана в Благоевград
Жената пада от небезопасени от строителите стълби и си чупи двете ръце в китките и получава сериозни травми по главата и тялото.
Дете почина след падане от стълби на хотел в Приморско. Това съобщи пред "Фокус" Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР-Бургас. И уточни, че инцид...
11-годишно дете е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма, след като паднало по стълбище в училищен двор, информира Нова ТВ. Инцидентът е станал в...
Швейцарски студенти от Федералния технологичен институт в Цюрих (ЕТН) създадоха нов вид инвалиден стол, който изкачва стълби. Така се премахва един от...
Служителите на Областна администрация - Благоевград трябваше да изкатерят десетки стъпала, за да стигнат до работното си място. Кабинетите на чиновниц...
Благоевград. Кметството в Благоевград ремонтира спешно опасно стълбище. Общината реагира след получени сигнали от граждани за лошото състояние на стъл...
Пловдив. Пиян шофьор се е опитал да слезе с колата си по стълби в парк "Бунарджик" в Пловдив. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. О...
Кърджали. "Опел" преминал през телена ограда и се блъснал в стълбите на дом в село Полковник Желязово, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Произшествието...