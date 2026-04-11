Турция готви тежка забрана. Много хора ще плачат

Турция обсъжда нова законодателна рамка, която може да доведе до значителни ограничения, включително и потенциална пълна забрана за продажба на тютюневи изделия. Инициативата е насочена към подобряване на общественото здраве и намаляване на вредните последици от тютюнопушенето, което остава един от водещите рискови фактори за хронични заболявания в страната.

Идеята е част от по-широка стратегия на здравните власти, която включва затягане на контрола върху търговията с цигари и тютюневи продукти, както и засилени кампании за превенция сред младите хора. Обсъжданите мерки включват и по-строги изисквания към търговците, както и възможност за постепенно ограничаване на достъпа до никотинови продукти.

Темата за ограничаване на тютюнопушенето е широко дискутирана и в международен план. Според данни на Световната здравна организация тютюнът ежегодно причинява милиони смъртни случаи по света, като мерки за ограничаване на достъпа до тютюневи изделия се прилагат в различни държави под различни форми. В редица европейски страни вече съществуват строги регулации, включително високи акцизи, забрани за реклама и ограничения за пушене на обществени места.

Паралелно с това международни анализи показват, че подобни политики често водят до намаляване на процента на пушачите, особено сред младото население. Въпреки това експерти посочват, че пълна забрана на продажбите е рядка мярка и би изисквала дълъг преходен период, както и сериозни икономически и социални адаптации.

Очаква се турските власти да продължат обсъжданията по проекта, като в следващите месеци могат да бъдат представени конкретни законодателни предложения. Дебатът включва както здравни експерти, така и представители на икономическия сектор, които анализират потенциалното въздействие върху пазара и държавните приходи, пише "Флагман".

