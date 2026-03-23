Тръмп обяви новината за Иран и петролът полудя ОБНОВЕНА

Американският президент Доналд Тръмп прекратява всички удари срещу Иран след „много добри разговори", съобщи "Дейли мейл", цитира 24 часа.

Президентът заяви, че САЩ и Иран са провели „много добри и ползотворни разговори относно пълното и окончателно прекратяване на враждебните действия между двете страни".

На официална пресконференция Тръмп каза, че е наредил на Министерството на отбраната „да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни".

Съобщението доведе до рязък спад на цените на петрола преди търговските часове, като цената на суровия петрол сорт Брент падна от близо 109 долара за барел до под 94 долара за барел, преди да се възстанови до над 97 долара.

Малко по-късно иранската информационна агенция Fars, която е свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран, цитира неназован ирански източник, който казва, че „няма пряк или косвен контакт с Тръмп“.

Той предупреди, че прекратяването на ударите „зависи от успеха на текущите срещи и преговори".

