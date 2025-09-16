Тръмп каца в Лондон за бляскава визита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристига тази вечер във Великобритания

за втората си държавна визита, което е рядка чест за чуждестранен лидер.

Британското правителство се надява срещата да доведе до технологична сделка за няколко милиарда долара, демонстрирайки, че трансатлантическите връзки остават силни въпреки различията по Украйна, Близкия изток и бъдещето на западния съюз.

Самият Тръмп нарече поканата „голяма чест“ и изрази вълнение от срещата със своя „приятел“ крал Чарлз Трети в „най-величествения“ Уиндзорски замък. Преди полета той дори намекна за възможно облекчение на митата върху британската стомана – жест, който Лондон очаква от години.

Помпозност по вкуса на президента

Програмата, подготвена от домакините, е истински спектакъл – военна почетна гвардия, карети, теглени от коне, и бляскав банкет в хилядолетния замък. Канцеларията на премиера Киър Стармър подчертава, че визитата ще покаже „най-силните в света“ отношения между САЩ и Великобритания, изградени върху 250-годишна история. Белият дом също очаква укрепване на връзките и отбелязване на предстоящата 250-та годишнина от основаването на Съединените щати. За Тръмп, известен със слабостта си към златни орнаменти и пищност, този дворцов блясък е перфектно подбран.

Строга охрана и протести навън

Докато вътре се лее разкош, навън Лондон се готви за хиляди протестиращи. Сигурността е от първостепенно значение и американският президент ще прекара първия пълен ден от визитата си в Уиндзорския замък, далеч от масовите демонстрации. След това е планирана среща в премиерската резиденция „Чекърс“. Лондон не е предвидил публични изяви на госта, за да се избегнат сблъсъци и да се подчертае официалният характер на визитата.

Символика и лични предпочитания

Поканата е безпрецедентна – Тръмп е първият американски президент с две държавни визити във Великобритания. Тя носи и личен оттенък: президентът често споменава колко е обичал покойната кралица Елизабет Втора и как майка му е била запленена от британската монархия.

Декорацията на Овалния кабинет с позлата, строежът на бална зала в Белия дом и впечатляващите церемонии, които арабски лидери организираха за него, само подхранват очакванията, че Тръмп ще се наслади на всяка минута от кралската пищност.

Макар да няма да говори пред британския парламент – депутатите са във ваканция – визитата обещава да остане в историята с комбинацията от дипломация, сделки и впечатляващ разкош.

