Светът притихна. Решаващите часове на Артемис - 2

Днес, 10 април 2026 г., човечеството отбелязва края на една нова ера в космическите изследвания. Капсулата на мисията „Артемида II“ (Artemis II) се подготвя за своето драматично завръщане на Земята, завършвайки първия пилотиран полет до Луната от 54 години насам.

След изминаването на близо 1126540.8 км, екипажът в състав Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Джереми Хенсен и Кристина Кох ще се изправи пред най-опасната част от своята мисия. Очаква се капсулата „Орион“ да навлезе в земната атмосфера със скорост от близо 40 000 км/ч.

При това спускане триенето ще нажежи външната обвивка до невероятните 2760°C. Астронавтите ще изпитат натоварване от 3,9 G, докато се реят в плазмената обвивка, която ще прекъсне връзката им с Центъра за управление в Хюстън за около шест минути.

Въпреки че мисията досега преминава успешно, инженерите на НАСА следят с повишено внимание два ключови компонента.

Първият е топлинния щит: Този нов дизайн не е тестван с екипаж досега. При предишния безпилотен полет (Artemis I) по щита бяха открити неочаквани фрактури.

Освен това, инженерите ще следят и ъгъла на навлизане: Ако капсулата влезе твърде остро, тя рискува да изгори; ако ъгълът е твърде плитък, тя може да „отскочи“ от атмосферата обратно в открития космос.

Ако всичко върви по план, парашутната система ще се разгърне на няколко етапа, забавяйки апарата до едва 27 км/ч преди приводняването.

Часъс на кацане е около 20:07 ч. източно време (ET). Това е 03:07 часа лятно време в София. Мястото, на което ще трябва да се приземят, е на 130 км от брега на Сан Диего.

Корабът на ВМС на САЩ USS John P. Murtha вече е на позиция, готов да извади екипажа с помощта на водолази и хеликоптери.

В рамките на два часа след кацането, екипажът ще бъде изваден от „Орион“ и транспортиран до USS Murtha. Екипите за спасяване ще извадят екипажа, ще му помогнат да се качи на надуваем плот и след това ще използват хеликоптери, за да го доставят до кораба.

След като се качат на борда, астронавтите ще преминат медицински прегледи след мисията, преди да се върнат на брега, където очакващи самолети ще ги отведат до Космическия център Джонсън на НАСА в Хюстън.

Успешното приключване на „Артемида II“ е решаваща стъпка към следващата голяма цел – мисията „Артемида IV“ през 2028 г., когато се очаква хора отново да стъпят на лунната повърхност.

Докато светът чака потвърждение за безопасното приводняване, астронавтите вече се подготвят за физическото предизвикателство да се изправят отново в условия на земна гравитация – задача, която след 10 дни в безтегловност прави „ходенето по права линия почти невъзможно“.

