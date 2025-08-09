Стрелба на емблематично място в САЩ. Има ранени и задържан

Трима души бяха ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, съобщиха от местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес и Ройтерс.

Един човек е бил задържан и разпитан във връзка със стрелбата, казаха още полицията в Ню Йорк и добавиха, че все още не са му били повдигнати обвинения.

Стрелбата е станала в 01:20 часа сутринта местно време (08:20 часа българско време).

Към момента няма повече подробности. Нюйоркската полиция все още не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

