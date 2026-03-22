Словения гласува на избори под сянката на скандал за намеса

Словенците гласуват днес на редовни парламентарни избори, които ще определят състава на 90-членния парламент на страната. Изборният ден започна в 7 ч. местно време, а секциите ще останат отворени до 19 ч.

В надпреварата вземат участие 17 партии и коалиции, като за парламентарно мнозинство са необходими най-малко 46 депутатски места. Вотът се провежда на фона на сериозно политическо напрежение и обвинения за външна намеса.

Сред основните участници са управляващото „Движение Свобода“, опозиционната „Словенска демократическа партия“, както и редица коалиции и по-малки формации, които се стремят да влязат в парламента. Очаква се разпокъсан резултат, който да наложи трудни коалиционни преговори след изборите.

Кампанията беше силно повлияна от скандал, избухнал дни преди вота. Появиха се твърдения, че представители на израелската частна разузнавателна компания Black Cube са посещавали страната и са имали контакти с представители на опозиционната Словенска демократическа партия.

Премиерът Роберт Голоб определи случая като „най-големия скандал от независимостта насам“ и заяви, че става дума за намеса на чужди служби в изборния процес. Президентът Наташа Пирц Мусар също изрази тревога и предупреди, че подобни действия подкопават демократичните институции.

Лидерът на опозицията Янез Янша потвърди, че е провел срещи с представители на Black Cube, но категорично отрече те да са свързани с изборите. Скандалът обаче допълнително изостри политическото противопоставяне в страната и хвърли сянка върху изборния ден.

