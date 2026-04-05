След ултиматума на Тръмп: Иран предупреди за адско наказание

В отговор на новия ултиматум на президента Доналд Тръмп иранските военни предупредиха САЩ и Израел за "адско наказание", ако конфликтът в Близкия изток ескалира, предава CNN.

Генерал-майор Али Абдолахи Алиабади, командир на Централния щаб на иранската армия "Хатам ал-Анбия в Техеран", предупреди, че "портите на ада ще бъдат отворени за вас", ако инфраструктурата на Иран продължи да бъде атакувана.

"Не забравяйте: ако военните действия се разпространят, целият регион ще се превърне в ад за вас. Илюзията за победа над Ислямска република Иран се превърна в блато, което ще ви погълне", предупреждава и Ебрахим Золфагари, говорител на централния щаб на иранската армия.

Централният щаб "Хатам ал-Анбия" функционира като оперативен щаб на иранските въоръжени сили.

